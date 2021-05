Índia bate novo recorde diário com mais de 400 mil casos de covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: Sajjad HUSSAIN / AFP)

Nova Délhi, Índia - A Índia superou neste sábado (1º/5) 400 mil novos casos de coronavírus em 24 horas, o primeiro país a atingir este número de contágios diários durante a pandemia. O ministério da Saúde informou que nas últimas 24 horas foram registrados 401.993 novos casos, o que eleva o total de infectados desde o início da pandemia a 19,1 milhões. Também foram registrados 3.523 mortes por covid-19, o que deixa o balanço total em 211.853 óbitos.

Muitos especialistas afirmam que os números reais são muito mais elevados porque a Índia não consegue fazer testes de diagnóstico suficientes e os registros sobre as causas das mortes são deficientes. As autoridades indianas flexibilizaram as restrições na maioria das atividades no início do ano, quando o número de casos era de menos de 10 mil por dia.

Apesar do aumento expressivo de casos no fim de março, as autoridades permitiram grandes concentrações religiosas, como a Kumbh Mela, que atrai milhões de peregrinos hindus, e comícios políticos.

Apenas em abril a Índia detectou quase sete milhões de casos. Mas em relação a sua população de 1,3 bilhão de habitantes, o número de contágios é relativamente baixo na comparação com outros países.

Em mais uma tragédia, 16 pacientes de covid-19 e duas enfermeiras morreram neste sábado no incêndio de um hospital em Bharush, no estado de Gujarat (oeste). No momento do incêndio, o hospital de quatro andares tinha 50 pacientes internados.

"As primeiras informações da investigação revelam que o incêndio foi provocado por um curto-circuito na UTI do hospital", afirmou à AFP Rajendrasinh Chud, da polícia local.

Este foi o mais recente incidente do tipo no país. Em 23 de abril, 13 pacientes de covid-19 morreram em um incêndio na região de Mumbai. Poucos dias depois, 22 pessoas faleceram em outro incêndio no estado de Maharashtra.

O mesmo estado já havia registrado uma tragédia que matou 22 pacientes de coronavírus, quando um incidente interrompeu o fornecimento de oxigênio.

O sistema de saúde indiano enfrenta problemas crônicos de falta de financiamento e a pandemia provoca uma escassez crítica de oxigênio, medicamentos e leitos de hospital. Em muitas regiões, os pacientes morrem nos arredores dos hospitais sem conseguir uma internação.