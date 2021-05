Terremoto de 6,8 graus abala o nordeste do Japão

AF Agência France-Presse

Tóquio, Japão - Um terremoto de 6,8 graus de magnitude sacudiu o nordeste do Japão neste sábado (1º/5), mas sem provocar alerta de tsunami ou o registro de danos, anunciaram as autoridades japonesas e o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto aconteceu às 10h27 locais (22h27 de Brasília, sexta-feira) a uma profundidade de 47 quilômetros no Pacífico, na costa de Ishinomaki, município e Miyagi, perto do epicentro do gigantesco terremoto de 2011 que provocou um tsunami devastador que no qual morreram mais de 18 mil pessoas.

O USGS e a agência meteorológica do Japão afirmaram que não há risco de tsunami. O terremoto chegou a ser sentido na capital Tóquio. O canal público NHK informou que o tremor não provocou danos, mas indicou que duas pessoas ficaram feridas por janelas quebradas em uma estação de Onagawa e uma idosa foi hospitalizada após uma queda em um supermercado de Fukushima.

A operadora da central nuclear de Fukushima, a empresa Tepco, afirmou que a unidade, que foi parcialmente destruída pelo tsunami em 2011, não registrou nenhum incidente. "As operações prosseguem com normalidade", afirmou o porta-voz da Tepco, Koishiro Shiraki.

O tráfego ferroviário, incluindo as viagens dos trens de grande velocidade 'shinkansen', foi interrompido. O Japão fica dentro do "Círculo de Fogo", uma área de intensa atividade sísmica do Pacífico. O país sofre terremotos com frequência e tem uma regulamentação estrita no setor de construção.