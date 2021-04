Japão faz primeiro transplante de pulmão de doador vivo para paciente com covid

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Hospital Universitário de Kyoto)

O Japão realizou o primeiro transplante do mundo de pulmão de doadores vivos para um paciente com lesões pulmonares graves causadas pela covid-19. A cirurgia inédita, que durou 11 horas, ocorreu nesta quarta-feira (7/4) no Hospital Universitário de Quioto.

Os doadores foram o marido e o filho da mulher que recebeu o transplante. O marido doou parte do pulmão esquerdo e o filho do direito. Os três estão estáveis e a mulher deve receber alta daqui dois meses.

A mulher se infectou com a covid-19 no fim de 2020 e, mesmo sem ter problemas de saúde preexistentes, a pneumonia evoluiu de forma rápida e grave. Ela teve que ficar ligada a um pulmão artificial conhecido como oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo) por mais de três meses devido aos danos em seus pulmões.

De acordo com a universidade, não tinha mais como salvar os pulmões dela e a única solução seria o transplante.

Em todo o mundo, já foram feitos vários transplantes de pulmão em pacientes que tiveram danos provocados pela covid-19. Porém, este é o primeiro que a doação veio de pacientes sem morte cerebral.

No Japão, a espera na fila por um transplante de pulmão pode durar até dois anos e meio.