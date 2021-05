Bill Gates anuncia fim do casamento de 27 anos com Melinda

RN Ronayre Nunes

(crédito: AFP / SCOTT OLSON)

Bill Gates e Melinda Gates não estão mais juntos. Em comunicado pelas redes sociais, nesta segunda-feira (3/5), a dupla anunciou a separação após união de 27 anos. Segundo o ranking da revista norte-americana Forbes, o homem é atualmente a quarta pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 130,5 bilhões.



A união de Bill e Melinda data ainda de 1994. Juntos, o casal teve três filhos — Katharine, Rory John e Phoebe Adele (respectivamente com 25, 21 e 18 anos). Em 1975, o homem criou a Microsoft (deixando a empresa em 2013).

O comunicado divulgado pelo casal pontua que, apesar do divórcio, os dois ainda devem continuar o trabalho na fundação filantrópica que criaram em 2000.

Leia o comunicado na íntegra:

“Depois de muito pensar e trabalhar na nossa relação, nós tomamos a decisão de pôr um fim no nosso casamento. Nos últimos 27 anos nós criamos três incríveis filhos e criamos a fundação que trabalha no mundo todo e ajuda as pessoas a terem uma vida saudável e produtiva. Nós continuaremos a compartilhar a crença na missão (da fundação) e continuaremos a trabalhar juntos na fundação, mas não estaremos mais juntos como um casal na próxima fase de nossas vidas. Nós pedimos por espaço e privacidade para a nossa família enquanto começamos esta nova fase”.