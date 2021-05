Nova Jersey oferece cerveja de graça para quem se vacinar contra covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Jeenah Moon)

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, anunciou na segunda-feira (3/5) um programa para encorajar a população a tomar a vacina contra a covid-19. Para participar da ação, batizada de "Shot and a Beer", é necessário que os cidadãos tenham mais de 21 anos e que apresentem o cartão de vacinação para as cervejarias participantes.

Gov. Phil Murphy (D-NJ) announces the “Shot and a Beer” program to encourage eligible residents ages 21+ to get vaccinated. pic.twitter.com/v2itOQoF3I

— The Recount (@therecount) May 3, 2021

“Estamos lançando nosso programa 'Shot and a Beer' para encorajar os elegíveis de Nova Jersey com mais de 21 anos a se vacinarem”, disse Murphy. “Qualquer pessoa de Nova Jersey que receber sua primeira dose de vacina no mês de maio e levar seu cartão de vacinação a uma cervejaria participante receberá uma cerveja grátis.”



Apesar de 37% da população já estar imunizada, incluindo pessoas com 16 anos, a iniciativa faz parte da "Operação Verão de Jersey”, que visa incentivar a imunização e tornar a vacina mais disponível, oferecendo consultas imediatas.

“Estamos concentrando nosso trabalho para atingir nossa meta inicial de 4,7 milhões de habitantes de Nova Jersey vacinados até 30 de junho”, disse Murphy.

O estado também está estendendo a mão aos moradores de áreas carentes com informações sobre a vacina e ajudando os moradores a marcarem consultas, segundo o governador. New Jersey está fazendo parceria com líderes religiosos também para o programa “Grateful for the Shot”, que Murphy disse “tornará possível para os fiéis irem diretamente dos serviços religiosos para os locais de vacinação”.

O estado em breve irá avaliar as restrições da covi-19, com o intuito de aliviar as medidas, aumentando à capacidade dos restaurantes internos, desde que durante as festas, fiquem a dois metros de distância e que respeitem o limite das reuniões ao ar livre.

No Brasil, apenas 6,7% da população foi vacinada com os imunizantes contra a covid-19. Na capital brasileira, o Governo do Distrito Federal resolveu incentivar os idosos, que fazem parte do grupo prioritário, a se vacinarem. A medida veio após baixa na imunização local devido a resistência a dose Oxford/AstraZeneca.