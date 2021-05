Fuga de leopardos causa pânico em parque na China, zoológico não emitiu alerta

AF Agência France-Presse

(crédito: NGC)

Os trabalhos de busca continuavam nesta segunda-feira (10/5), no leste da China, para encontrar um dos três leopardos que fugiram de um parque de animais selvagens.

A instituição foi criticada por não emitir um alarme sobre a fuga dos felinos.

Moradores de Hangzhou, uma grande cidade a cerca de 160 quilômetros a sudoeste de Xangai, viram um felino solto na quinta-feira (6/5). Alguns pensaram que o animal poderia ter escapado de um zoológico próximo.

Em um primeiro momento, o Hangzhou Animal Park, que abriga animais da savana, negou qualquer responsabilidade até que, no sábado (8/5), anunciou um fechamento temporário do estabelecimento por "razões de segurança".

A notícia rapidamente viralizou nas redes sociais.

O zoológico acabou admitindo que um de seus animais havia fugido e se desculpou por não ter acionado o alerta antes para não "espalhar pânico".

Nesta segunda, as autoridades locais anunciaram a prisão de cinco pessoas, incluindo o diretor do zoológico. Foi aberta uma investigação sobre o caso.

De acordo com a imprensa chinesa, três jovens leopardos fugiram do zoológico. Dois deles foram capturados no fim de semana, mas o terceiro ainda estava sendo procurado nesta segunda-feira com a mobilização de diferentes recursos, inclusive aéreos.

Os vídeos da captura de um dos felinos, que parece quase adulto, em que uma matilha de pelo menos cinco cães é vista abusando do animal, deflagraram uma onda de críticas.

Outro vídeo da televisão estatal chinesa divulgado no fim de semana parece mostrar um dos leopardos capturados sem uma perna. O ferimento parecia recente e não estava enfaixado.

Os parques de animais da China são alvo de críticas recorrentes pelas condições de vida dos animais, assim como por incidentes fatais, devido a questões de segurança.