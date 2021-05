Juliette pergunta a Faustão porque o Domingão vai terminar

CB Correio Braziliense

Fausto Silva recebeu a campeã do BBB21 Juliette no programa - (crédito: GShow/ Reprodução)

A campeã do BBB21 Juliette foi uma das convidadas do Domingão do Faustão deste domingo (9/5). A advogada cantou, reafirmou o amor pelo Nordeste e surpreendeu Fausto Silva com uma pergunta. Ela quis saber o motivo da saída dele da Globo. O apresentador não respondeu.

"Aproveita para cantar porque o programa está acabando mesmo", disse Faustão à nova milionária. Primeiro ela achou que era apenas aquela edição que estava perto de acabar. "Começou agora. O senhor gosta de falar, mas eu também gosto", disse a pernambucana.

Fausto, então, explicou melhor: "Vai até o fim do ano. Termina agora em dezembro. É o último ano. Aproveita." Juliette parecia não acreditar no que ouviu e revelou que contaram a ela nos bastidores, mas ela achou que era uma piada.

Recuperada do susto, Juliette cantou Deus me proteja, de Chico César, e Triste, louca ou má, de Francisco Del Hombre.

Fausto Silva anunciou que não renovará o contrato dele com a Globo, que vai até dezembro. Depois, o apresentador deve ir para a Band, onde poderá ter um programa noturno ou uma atração nos mesmos moldes do atual.