Talibãs assumem controle de distrito perto da capital afegã

AF Agência France-Presse

(crédito: WAKIL KOHSAR / AFP)

Cabul, Afeganistão - Os talibãs tomaram um distrito controlado pelo governo afegão a 40 quilômetros da capital do país, Cabul, às vésperas da entrada em vigor de um cessar-fogo - anunciou um porta-voz do Executivo nesta quarta-feira (12/5).

O distrito de Nerkh na província de Wardak, a sudoeste de Cabul, há muito tempo é usado como ponto de acesso à capital ou como base para lançar ataques.

"As forças de segurança e defesa realizaram uma retirada tática da sede da polícia local do distrito de Nerkh", disse o porta-voz do Ministério do Interior, Tareq Arian, à AFP. O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, afirmou que o movimento insurgente controla a área desde terça-feira (11/5).

O Ministério afegão da Defesa anunciou nesta quarta-feira que planeja lançar uma ofensiva para reconquistar o distrito.

Amplos territórios da província de Wardak e da vizinha Logar, estratégicos para entrar em Cabul, são controlados, ou estão em disputa há anos, por parte dos talibãs.

Os combatentes talibãs cercam cada vez mais os círculos urbanos, levando a especulações de que aguardam a retirada das tropas americanas do Afeganistão para lançar grandes ofensivas contra as cidades do país.

Nesta quinta-feira, um cessar-fogo de três dias deve entrar em vigor pela de Aid al Fitr, que marca o fim do Ramadã. Essa trégua foi aprovada pelos talibãs e pelos governo afegão.