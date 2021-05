Republicanos pedem a Biden fim de negociações com Irã, acusado de apoiar Hamas

AF Agência France-Presse

Os republicanos pediram ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que interrompa as negociações em curso para ressuscitar o acordo sobre o programa nuclear do Irã, invocando um vínculo entre este país e os foguetes do Hamas disparados contra Israel.

"Levando em consideração os ataques contra Israel liderados pelo aliado do Irã, Hamas, pedi hoje ao presidente para pôr fim, imediatamente, às negociações com o Irã", tuitou o senador Marco Rubio.

"Por que estamos contemplando suspender as sanções contra um regime, cujo objetivo declarado é a destruição do Estado hebreu?", questionou.

Rubio dirigiu ao presidente Biden uma carta assinada por quase todos os senadores republicanos, exigindo que Washington "não faça nada para enriquecer os inimigos de Israel".

Já Mike Pompeo, ex-secretário de Estado de Donald Trump, também vinculou as negociações atuais ao aumento da tensão em Israel e nos Territórios Palestinos.

Segundo ele, o chefe do Hamas "disse em voz alta o que todos pensam baixo: o Irã lhe fornece o dinheiro e as armas que ele usa para atacar Israel".

"E a equipe de apaziguamento de Biden está em Viena dando bilhões de dólares ao Irã e o caminho para as armas nucleares. Isso é perigoso", protestou ele, no Twitter.

Em 2018, Trump e Pompeo fecharam a porta para o acordo internacional que deveria impedir Teerã de obter a bomba atômica, por considerá-lo insuficiente. Também multiplicaram as sanções contra a República Islâmica.

Biden pretende retornar ao pacto e iniciou negociações indiretas com os iranianos em Viena, em abril, para determinar quais sanções Washington deve suspender em troca de Teerã voltar a cumprir seus compromissos.

Enquanto as negociações seguem, o conflito israelense-palestino complicou ainda mais a situação, já que o Estado hebreu também se opõe, de forma ferrenha, ao acordo nuclear iraniano.