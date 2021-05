Anitta assume namoro com empresário americano em entrevista a rádio

CB Correio Braziliense

Anitta está namorando empresário americano - (crédito: AFP / POOL / Gary Hershorn)

A cantora Anitta confirmou à rádio FM O Dia que está namorando. O eleito é o americano e empresário do ramo imobiliário Michael Chetrit.

"Não quero mais a vida que tinha antes: muito trabalho, muita gente, muito tudo! Meu namorado entrou no quarto do hotel, e falou: 'mas você está num quarto pequeno, por que não pegou um quarto grande?'. E eu falei: 'Por que aí se vier muita gente no quarto eu falo: 'Ah, tem pouco espaço. Espera lá fora? Aqui não tem tanto espaço'. Estou com essa desculpa hoje em dia", contou Anitta à rádio, dizendo que está numa fase mais calma.

A família de Michael é tradicional no ramo imobiliário de Nova York. Ele, o pai e os irmãos comandam o grupo que leva o sobrenome do clã. Chetrit é milionário e Anitta respondeu à rádio que esse fato não teve nenhuma importância na escolha do namorado.

"Eu não fico conferindo a conta bancária das pessoas que eu namoro. Eu confiro a minha conta bancária. Se a minha estiver grande, está ótimo", disse a cantora.