De top model a moradora de rua: o que aconteceu com Loni Willison

PU Portal UAI

"Ninguém realmente se importa comigo e eu não quero vê-los, eles não querem me ver", declarou em entrevista ao tabloide britânico The Sun - (crédito: The Grosby Group/Reprodução)

A ex modelo e atriz norte-americana Loni Willison deixou a internet chocada ao ser flagrada irreconhecível na última terça-feira (11) revirando uma lata de lixo enquanto procurava comida na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. A modelo usava um boné e roupas surradas e parecia mais magra que o habitual, enquanto carregava seus pertences em um carrinho de compras.

Segundo informações prévias, Loni era casada com o ator Jeremy Jackson, da série "Baywatch" (conhecido no Brasil como SOS Malibu) e perdeu todo seu dinheiro em 2016 devido à um surto de colapso nervoso. Além do dinheiro, a modelo também perdeu seu apartamento e carro, o que a levou a morar nas ruas da cidade.

Confira as fotos mais recentes da modelo: