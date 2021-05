Tropas americanas deixam base de Kandahar, no Afeganistão

AF Agência France-Presse

(crédito: WAKIL KOHSAR / AFP)

Kandahar, Afeganistão - Os soldados dos Estados Unidos deixaram a base de Kandahar, no sul do Afeganistão, a segunda maior base militar americana no país, anunciaram nesta sexta-feira (14/5) as autoridades afegãs.

"A base não foi devolvida oficialmente, mas posso confirmar que eles deixaram a base na quarta-feira", disse Khoja Yaya Alawi, porta-voz do exército afegão em Kandahar. "Devolveram as instalações às forças afegãs", declarou pouco depois Massoud Pashtun, o diretor do aeroporto de Kandahar.

A transferência oficial da base acontecerá depois do Eid al-Fitr, a festa muçulmana que marca o fim do mês de jejum e oração do Ramadã, afirmaram as fontes.

Esta base foi em um determinado momento a segunda mais importante para as tropas americanas e no país. Kandahar é um reduto talibã e nos últimos meses registrou um aumento da violência e dos ataques dos insurgentes.

Na quinta-feira entrou em vigor um cessar-fogo de três dias entre talibãs e o governo por ocasião do Eid, depois de semanas de intensos confrontos em todo o país. Estados Unidos e Otan se comprometeram a retirar todas as suas tropas do Afeganistão até 11 de setembro, quando os atentados de 2001 completarão 20 anos. O exército americano anunciou na terça-feira um avanço de entre 6% e 12% na retirada do Afeganistão.