Jovem migrante amarra garrafas plásticas em seu corpo para boiar até a Espanha

(crédito: FADEL SENNA / AFP )

Um jovem migrante atravessou a fronteira entre Espanha e Marrocos com garrafas plásticas amarradas em seu corpo para que conseguisse boiar até a enclave espanhola de Ceuta, nesta quarta-feira (19/5).

Ao sair do mar, o garoto tenta escalar um muro de pedras na tentativa de fugir dos soldados que o esperavam na praia de El Tarajal.

Segundo o Ministério do Interior em Madri, dos 8 mil migrantes que chegaram ao enclave, ao menos dois terços foram expulsos. Entre os migrantes estão crianças desacompanhadas de até 7 anos.

Na tarde de quarta-feira, centenas de jovens tentaram se aproximar da cerca de metal de 6 metros de altura, mas foram dispersados pela polícia marroquina.

TOPSHOT - Migants climb a sea wall in the northern town of Fnideq after attempting to cross the border from Morocco to Spain's North African enclave of Ceuta on May 19, 2021. Spain stepped up diplomatic pressure on Rabat as its prime minister flew into Ceuta, vowing to "restore order" in the North African enclave after a record 8,000 migrants reached its beaches from Morocco. / AFP / FADEL SENNA (foto: FADEL SENNA)

Ceuta tem uma população de 80 mil habitantes e fica no continente africano, fazendo parte de um pequeno pedaço da Espanha que é cercado pelo território marroquino à beira do Mar Mediterrâneo. As cidades Ceuta e Melilla são as únicas fronteiras terrestres entre a União Europeia e a África, se tornando os principais meios de migração.

A situação gerou a mais grave crise diplomática das últimas duas décadas entre Espanha e Marrocos.