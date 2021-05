Blinken segue hoje para Jerusalém, Ramallah, Cairo e Amã

AF Agência France-Presse

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viaja nesta segunda-feira (24/5) para Jerusalém, onde se reúne com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu - informou o Departamento de Estado, acrescentando que a viagem inclui encontro com o líder palestino, Mahmud Abbas, em Ramallah, e visita a Egito e Jordânia.

"A pedido do presidente (Joe) Biden, viajo para Jerusalém, Ramallah, Cairo e Amã para me reunir com as partes e apoiar seus esforços para fortalecer o cessar-fogo", disse Blinken no Twitter.

"Os Estados Unidos estão comprometidos com uma intensa ação diplomática para que as hostilidades acabem, e as tensões se reduzam", acrescentou.

Em um comunicado, o presidente Joe Biden detalhou a agenda da viagem.

"O secretário de Estado Blinken se encontrará com os dirigentes israelenses para evocar nosso apoio inquebrantável à segurança de Israel. E continuará os esforços do nosso governo para reconstruir os laços com os palestinos e seus dirigentes, assim como para lhes demonstrar apoio, após anos nos quais foram deixados de lado".

"E ele vai falar com outros parceiros-chave na região, principalmente sobre os esforços internacionais coordenados para garantir que uma assistência imediata chegue a Gaza, de forma que beneficie seus habitantes, e não o Hamas, assim como sobre uma maneira de reduzir os riscos de que o conflito ressurja nos próximos meses", acrescentou o presidente democrata.

No marco do cessar-fogo que entrou em vigor na última sexta-feira (21/5) entre Israel e o movimento palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza, após dez dias de bombardeios aéreos e de lançamentos de foguetes, Biden e Blinken garantiram que a "solução de dois Estados", um israelense e outro palestino, é a única possível.

Em sua viagem, que começa hoje e vai até quinta-feira (27/5), Blinken se encontrará com Netanyahu e com o ministro israelense das Relações Exteriores, Gabi Ashkenazi, em Jerusalém, conforme o Departamento de Estado.

Em Ramallah, na Cisjordânia, deve se reunir com Abbas e com seu primeiro-ministro Mohamed Shtayyeh, mas não se encontrará com os líderes de Gaza. O governo americano considera o Hamas uma organização terrorista e não tem contato direto com seus chefes.

A próxima escala é no Cairo, onde o secretário de Estado se reunirá com o presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, e com o chanceler Sameh Choukri, bastante envolvidos na mediação que permitiu o cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

A viagem se encerra em Amã, para uma conversa com o rei Abdullah II e o chefe da diplomacia Aymane Safadi. Junto com o Egito, a Jordânia é um dos poucos países árabes com relações diplomáticas de longa data com Israel.