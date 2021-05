Quase 300 pessoas resgatadas na Indonésia após incêndio em balsa

AF Agência France-Presse

(crédito: National Search and Rescue Agency (BASARNAS) / AFP)

Ternate, Indonésia - As equipes de emergência conseguiram resgatar quase todos os passageiros - apenas um permanecia desaparecido - de uma balsa que registrou um incêndio na Indonésia neste domingo (30/5).

A KM Karya Indah seguia para Sanana, porto remoto na região nordeste do arquipélago indonésio, quando as chamas se propagaram pela embarcação. Pouco depois de zarpar, o incêndio foi declarado na balsa, o que obrigou passageiros e membros da tripulação a pular no mar.

"Havia 275 pessoas a bordo, 274 foram resgatadas de forma segura", afirmou Muhammad Arafah, coordenador das equipes de busca e resgate. "Estamos procurando uma pessoa, um homem de 43 anos", completou. Ao menos 35 passageiros eram menores de idade. Dezenas de integrantes das equipes de emergência procuram a pessoa desaparecida.

A polícia anunciou a detenção de vários integrantes da tripulação para interrogá-los sobre a causa do incidente.