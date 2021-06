Tempestade provoca 27 mortes por raios no leste da Índia

AF Agência France-Presse

Narendra Modi prometeu indenização às famílias dos mortos - (crédito: PRAKASH SINGH/AFP)

Calcutá, Índia - Uma tempestade de monções provocou a morte de 27 pessoas impactadas por raios no leste da Índia e feriu oito passageiros de um avião afetado por fortes turbulências, anunciaram autoridades locais nesta terça-feira (8/6).

"Entre as 27 pessoas mortas na segunda-feira à tarde (...) há vários agricultores que trabalhavam no campo", disse à AFP o ministro de Gestão de Catástrofes do estado de Bengala Ocidental, Javed Ahmed Khan. A região foi afetada por tempestades na segunda-feira e algumas áreas foram destruídas, informaram as autoridades.

Durante a temporada de monções, que na Índia vai de junho a setembro, as mortes são frequentes por tempestades elétricas. Um voo entre Mumbai e Calcutá, a capital de Bengala Ocidental, foi atingido por uma tempestade no momento do pouso, informaram as autoridades. Oito passageiros ficaram feridos e quatro foram levados para o hospital.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi anunciou uma indenização para as famílias das vítimas e as pessoas feridas. Quase 2.900 pessoas morreram pelo impacto de raios na índia em 2019, de acordo com os últimos dados disponíveis.