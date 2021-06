Famosos pedem ao G7 que doe vacinas anticovid aos países pobres

AF Agência France-Presse

Várias celebridades, incluindo a cantora Katy Perry e o ex-jogador de futebol David Beckham, pediram ao G7, que se reunirá no fim de semana no Reino Unido, que compartilhe vacinas contra a covid-19 com os países mais pobres.

Famosos do mundo do entretenimento e do esporte enviaram uma carta aberta aos governantes do G7 (Reino Unido, França, Itália, Alemanha, Canadá, Estados Unidos e Japão), na qual solicitam que destinem às nações pobres pelo menos 20% do estoque de vacinas entre junho e agosto, o que equivale a 150 milhões de doses.

"O mundo passou um ano e meio lutando contra a pandemia de covid-19, mas o vírus continua se propagando em muitos países e produzindo novas variantes, com o risco de nos levar de volta ao ponto de partida", afirma a carta das celebridades.

"Isto significa mais fechamentos de escolas, mais interrupções no atendimento médico e mais consequências econômicas, o que ameaça o futuro das famílias e crianças em todos os lugares", acrescenta o texto.

Entre os signatários, que incluem vários embaixadores da boa vontade do Unicef, estão Liam Neeson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas e Whoopi Goldberg.

Também assinaram a carta as cantoras Katy Perry e Angélique Kidjo e estrelas do esporte como Sergio Ramos, o piloto Fernando Alonso e o tenista Andy Murray.

A reunião de cúpula do G7 acontecerá no Reino Unido a partir de sexta-feira (11/6).