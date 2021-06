'Invocação do mal 3" se torna melhor estreia desde o início da pandemia

VO Victória Olímpio

(crédito: Warner/Reprodução)

O filme de terror Invocação do mal 3 - A ordem do demônio se tornou a melhor estreia de cinema desde o início da pandemia do novo coronavírus. Elevando os números da bilheteria nacional, a obra teve renda de R$ 8,4 milhões entre 3 e 6 de junho. De acordo com os dados da ComScore, o novo filme da franquia foi assistido por 458 mil pessoas.

Antes do lançamento, a soma dos 10 filmes mais vistos foi de R$ 4,4 milhões, subindo agora para R$ 12,3 milhões após exibição. O feriado prolongado em algumas cidades também ajudou no aumento, representando 175%. Invocação do mal 3 é seguido do longa-metragem, Cruella está em segundo com R$ 1,9 milhão, e de Godzilla vs Kong, com R$ 713 mil, aponta levantamento da ComScore.

Baseado em fatos reais, Invocação do mal 3 mostra o casal Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), famosos investigadores paranormais, investigando o primeiro caso na história dos Estados Unidos com uma pessoa se defendendo de uma acusação de homicídio com alegação de ter sido possuída. Apesar de ser apresentada um pouco diferente dos dois primeiros filmes da franquia, a história choca até mesmo o casal, se tornando um dos casos mais perturbadores dos arquivos.

