Alberto Fernández diz que brasileiros "saíram da selva" e argentinos da Europa

VO Victória Olímpio

(crédito: Twitter/Reprodução)

Na tarde desta quarta-feira (9/6), o presidente argentino Alberto Fernández surpreendeu a plateia durante coletiva com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, na Casa Rosada. Em discurso, ele afirmou que "os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos nos barcos, e eram barcos que vinham da Europa, assim construímos nossa sociedade".

O presidente cometeu ainda outro erro ao citar que a frase teria sido dita pelo mexicano Octavio Paz, vencedor de um Prêmio Nobel de Literatura. Mas, na verdade, ela é parte da música Llegamos de Los Barcos, lançada em 1982 pelo músico Litto Nebbia, de quem Fernández já se declarou fã em outra ocasião.

Los Mexicanos vienen de los indios

Los Brasileros vienen de la selva

Pero los Argentinos llegamos en barco de Europa papaaa pic.twitter.com/9R0sLN4QHz — Agente (@Agente__) June 9, 2021

Durante coletiva, jornalistas apontaram que, possivelmente, Fernández teria confundido com a frase original do autor: “os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos dos incas e os argentinos, dos navios”. No momento em que citava a frase, ele falava sobre as relações entre o país e a Europa.

Fernandez se declarou um "europeísta" e elogiou ainda a aproximação com empresários daquele continente. O erro do presidente argentino viralizou nas redes sociais e os internautas não perderam a oportunidade de brincar sobre a fala.