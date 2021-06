Festival de Cannes anuncia mais filmes para a mostra oficial

AF Agência France-Presse

(crédito: STEPHANE DE SAKUTIN/ AFP)

Um filme de animação sobre Anne Frank e o longa-metragem mais recente do diretor Gaspar Noé estão entre as novas produções adicionadas nesta quinta-feira (10/6) à mostra oficial do Festival de Cannes, anunciaram os organizadores.

Nove filmes foram adicionados à lista anunciada na semana passada. Entre eles se destaca "Where is Anne Frank?", fora de competição, do israelense Ari Folman, que em 2008 participou do festival com outra animação, "Valsa com Bashir".

A nova mostra Cannes Premières exibirá o filme mais recente de Gaspar Noé, "Vortex", que tem participação do mestre italiano do cinema de terror Dario Argento.

Outros filmes anunciados são "Mes frères et moi" do francês Yohan Manca, com os atores Sofian Khammes e Dali Benssalah, e "Mi iubita, mon amour" de Noémie Merlant, atriz revelada em "Retrato de uma Jovem em Chamas".

O Festival de Cannes ainda precisa revelar o filme que vai abrir a mostra Um Certo Olhar e a produção que será exibida na "última sessão", após o anúncio dos vencedores em 17 de julho.

Os integrantes do júri, presidido pelo americano Spike Lee, e o cartaz da 74ª edição do Festival de Cannes ainda devem ser anunciados.