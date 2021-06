Prefeito é assassinado no México

AF Agência France-Presse

Um prefeito do estado de Hidalgo, no centro do México, foi morto por um comando armado na noite de quinta-feira, informou o Ministério Público estadual.



Manuel Aguilar, prefeito de Zapotlán de Juárez, foi morto perto de sua casa por um grupo de pessoas a bordo de um veículo, segundo informações da imprensa local.



O MP informou que foi aberta "uma investigação pelo crime de homicídio" de Aguilar, do partido Movimiento Ciudadano.



O coordenador nacional desse partido político, Clemente Castañeda, exigiu que as autoridades "investiguem este crime ultrajante".



O governador de Hidalgo, Omar Fayat, censurou "energicamente" o homicídio de Aguilar e disse que já tinha expedido instruções para a realização das investigações correspondentes.



Com o assassinato de Aguilar, já são 13 prefeitos mortos até agora na gestão do presidente Andrés Manuel López Obrador, segundo a consultoria privada Etellekt.



Nos últimos 21 anos, 90 prefeitos foram assassinados em 20 dos 32 estados mexicanos, segundo apuração da consultoria.



No domingo passado, o México realizou eleições legislativas e locais após uma campanha eleitoral igualmente ofuscada pela violência que deixou 100 políticos assassinados, 36 deles candidatos ou pré-candidatos a prefeitos, segundo dados da Etellekt.



Mais de 300 mil pessoas foram assassinadas no México desde que o governo lançou uma polêmica operação militar antidrogas em dezembro de 2006, segundo dados oficiais que não esclarecem quantas das vítimas respondem ao combate às máfias.



