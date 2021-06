Trem descarrila, atinge casas, mata idoso e deixa três feridos em acidente no México

AF Agência France-Presse

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas no descarrilamento, nesta terça-feira (15), de um trem de carga em uma área residencial do estado mexicano de Jalisco (oeste), informaram socorristas.



O acidente provocou o tombamento de duas locomotivas e 12 vagões, que se chocaram contra quatro casas na localidade de San Isidro Mazatepec, destacou no Twitter a Unidade de Defesa Civil e dos Bombeiros de Jalisco.

Parte da estrutura do trem ficou sobre as casas, localizadas à margem da linha férrea. Um dos moradores morreu, enquanto outras três pessoas sofreram lesões.

Socorristas trabalhavam na remoção dos escombros para resgatar o idoso morto.

As autoridades não informaram imediatamente sobre as causas do acidente. Segundo a Defesa Civil, as perícias serão realizadas pela empresa Ferromex, proprietária do trem de 108 vagões que transportava grãos de canola.

O descarrilamento ocorreu depois que um elevado do metrô da Cidade do México colapsou em 3 de maio, provocando a queda de dois vagões e a morte de 26 pessoas.

A promotoria e peritos independentes investigam a causa desta tragédia.

