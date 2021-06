Homens fazem "cordão humano" para salvar crianças de prédio em chamas

Um ato de coragem (e tensão) viralizou nas redes sociais durante a última semana. Imagens mostraram a ação de um grupo de homens que tiraram três crianças de um prédio em chamas, antes mesmo dos bombeiros chegarem no local.

A ação ocorreu em Kostroma, cidade de Oblast, no centro da Rússia (que fica a pouco mais de 300 km ao norte de Moscou), no último dia 6 de junho. Pelas imagens é possível ver um grupo de homens se agarrando em tubos de esgoto até uma janela do terceiro andar do prédio.

Após chegar perto da janela, o primeiro homem agarra o braço de uma das crianças e lhe entrega para o outro homem na parte de baixo, que repete o processo até que os três jovens estivessem no chão.

De acordo com o portal norte-americano Fox News, as crianças estavam sozinhas em casa e os bombeiros chegaram logo após a retirada das crianças pelos homens. Ainda segundo o jornal, os bons samaritanos ganharam medalhas da corporação pelo ato heroico.



Rescue of three children from a burning apartment in Kostroma. Passers-by staged a real rescue operation as it was necessary to act urgently. ???????? ???? pic.twitter.com/EB6DxT6Xti