Live-action do Popeye? Jovem egípcio viraliza com o bíceps trincadão

O vídeo impressiona, mas nem tudo nele é tão real assim

Que a internet geralmente apresenta ao mundo coisas meio “diferentes” não é segredo para ninguém, e com a ascensão do TikTok, o nível de imagens inusitadas se superou. Que o diga o jovem Malek Sameh, de 18 anos, que está sendo considerado o mais novo Popeye da vida real.



Os vídeos do jovem viralizaram após Sameh compartilhar uma “explosão de músculos” na plataforma. O post bateu a marca dos impressionantes 7,7 milhões de visualizações — sendo que a média do jovem geralmente fica nos 100 mil. O vídeo em questão apresenta o jovem com um braço “normal” e em questão de segundos, o bíceps se transforma com uma “adição” de músculos.

A mudança, entretanto, também contou com uma boa dose de ilusão de óptica, como o próprio Sameh explicou em entrevista ao portal britânico Daily Mail.

“Eu apenas tive a ideia de usar uma camiseta maior que o meu tamanho, para parecer bem magro. Rolei a manga um pouco para cima e flexionei meus bíceps — e boom!”, detalhou o jovem que ainda acrescentou sobre o ângulo de filmagem ter ajudado no resultado final.

Fã de musculação, a página de Sameh segue 210 mil seguidores até o momento. Em outras postagens o egípcio ensina dicas de treino, dietas do momento e mais.