Homem anda nu e mata passarinhos de estimação ao invadir casa nos EUA

AR Aline Rossi*

(crédito: Reprodução/FOX news )

Um homem invadiu uma casa em Bel Air, em Los Angeles, na Califórnia (EUA), na última quinta-feira (17/6), e assustou moradores ao andar nu pela residência e matar com as próprias mãos os dois passarinhos de estimação da família que vive no local.



Câmeras de segurança registraram o invasor que entrou pela garagem, após achar o controle dentro de um carro destrancado (assista abaixo).



O dono da casa, Mat Sabz, afirma que estava sozinho na casa quando sua esposa ligou, dizendo ver, pelas câmeras de segurança, um homem nu andando pelos cômodos.



Em entrevista à Fox 11, Mat conta que viu o invasor no andar debaixo e falou: “O que você está fazendo aqui? Vou chamar a polícia agora.”



O intruso, identificado como Paul Kiyan (34), respondeu: “Esta é a minha casa, o que você está fazendo aqui? Eu vou ligar para a polícia.”



Segundo Mat, nesse momento ele percebeu que o invasor era alguém que ele “não queria engajar ainda mais” e trancou-se no quarto.



Depois disso, o intruso circulou pela casa, nadou na piscina, experimentou roupas e matou os dois passarinhos de estimação da residência.





De acordo com o morador, Paul cheirou os animais como um serial killer, disse ‘oi, passarinhos’, agarrou os animais, jogou eles no chão e pisou neles: “Isso mudou tudo, quando vimos que ele matou aqueles dois animais indefesos.”



Enquanto isso, Mat fugiu para o térreo pela varanda e ligou para a polícia. Agentes chegaram em poucos minutos e prenderam Paul, que será investigado por roubo e crueldade contra animais. Foram as crianças da família que descobriram que os pássaros estavam mortos, quando chegaram no local.



Mat disse estar aliviado por ter sido o único morador em casa no momento da invasão: “Quem sabe o que esse homem faria com a minha família se eles estivessem em casa? Estou tentando ajudar outros para que não cometam o mesmo erro de deixar coisas destrancadas", alerta.