Rainha Elizabeth II lança linha de brinquedos e roupas para cachorros

VO Victória Olímpio

(crédito: Royal Collection Shop/Reprodução)

A rainha Elizabeth II decidiu demonstrar o amor que tem pelos animais e lançou uma nova linha de produtos para cachorros. Entre os objetos estão travesseiros, petiscos, casacos, cobertores e alguns brinquedos de plástico para os pets.

Os objetos estão sendo vendidos pelo site oficial da Royal Collection Trust, destinado para a venda de lembranças da realeza britânica. O mais barato do site é um pacote de biscoitos para cachorro, custando 3,45 euros, cerca de R$ 20. Já o mais caro é um travesseiro especial para pets, feito de tartan, custando 95 euros, equivalentes a R$ 570.

Os produtos têm diferentes taxas e prazos para entregas no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos e Canadá e para o resto do mundo.

Rainha Elizabeth lança linha de produtos para cachorros (foto: Royal Collection Shop/Reprodução)

"Nós amamos escolher presentes magníficos para os seus amigos peludos, de potes dourados e charmosas bandanas até coleiras de couro gravadas e acessórios em tartan inspirados no Hunting Stewart Tartan (uniforme normalmente usado no Palácio de Holyrood), nossa seleção de itens com certeza vai fazer a alegria dos nossos companheiros caninos ao redor do mundo", diz a descrição da nova linha de produtos.