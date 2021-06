Dificuldades na Austrália para evitar focos persistentes de coronavírus

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / Patrick HAMILTON)

Sydney combatia um novo foco de covid-19 nesta terça-feira (22/6), enquanto o último foco detectado em Melbourne parece retroceder, em uma demonstração das dificuldades da Austrália para acabar com os pequenos surtos de coronavírus.

Dez pessoas foram diagnosticadas com covid-19 durante a noite, o que eleva o problema detectado na semana passada em Bondi Beach na semana passada a 21 casos.

A primeira-ministra do estado de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, afirmou que as autoridades de saúde esperam que o foco de Sydney continue aumentando nos próximos dias, depois que várias pessoas testaram positivo para covid-19 apesar de não terem contato físico com nenhuma pessoa infectada, em um café e em um shopping.

Em resposta, o governo ordenou o retorno da obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público e nas lojas de grande parte de Sydney, a cidade de maior população do país, mas não retomou as medidas de confinamento.

As autoridades acreditam que o surto começou depois que um homem que trabalha como motorista para tripulações de voos internacionais contraiu a variante Delta do vírus, altamente contagiosa e que foi identificada pela primeira vez na Índia

Ao mesmo tempo, em Melbourne (5 milhões de habitantes) as restrições continuam sendo flexibilizadas, com a redução dos novos casos nos últimos dias.

A Nova Zelândia e vários estados australianos anunciaram a suspensão das restrições às viagens impostas no mês passado, depois que foram detectados dezenas de casos em Melbourne, cidade que instaurou um confinamento de duas semanas.

Até o momento, Austrália registrou quase 30.000 casos de covid-19 e 910 mortes.