Abaixo-assinado pede para que Jeff Bezos não volte do espaço

JM Jonatas Martins*

(crédito: Sajjad HUSSAIN / AFP)

Quase 90 mil pessoas assinaram uma petição para que Jeff Bezos não volte à Terra após uma viagem espacial da Blue Origin, que é administrada pelo empresário. “Bilionários não deveriam existir na Terra ou no espaço, mas eles podem se decidirem ficar por lá”, diz a descrição. A petição foi publicada no site da change.org e tem o objetivo de coletar 150 mil assinaturas.

A expectativa é que o projeto New Shepard decole no dia 20 de julho de um deserto no oeste do Texas, Estados Unidos. Serão apenas 10 minutos de viagem e os passageiros, incluindo Jeff e seu irmão Mark Bezos, poderão sentir a falta de gravidade.

Além disso, o projeto contará com outro viajante que venceu um leilão beneficente ao pagar 28 milhões de dólares para participar do primeiro voo espacial tripulado da Blue Origin. Os lucros serão destinados à fundação Club for the Future, que apoia jovens a seguir carreiras nas áreas de ciência e tecnologia.

A cápsula ultrapassará a Linha de Karman, a cerca de 100 quilômetros de altura, que marca o limite entre a atmosfera da Terra e o espaço. Foram realizados vários testes bem-sucedidos com o New Shepard, mas nenhum deles tinha tripulação.

Bezos, que é considerado o homem mais rico do mundo, anunciou que deixará o cargo de CEO da Amazon para se dedicar mais em outras iniciativas, como os projetos da Blue Origin.



* Estagiário sob supervisão de Lorena Pacheco