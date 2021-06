UE deve buscar um "contato direto" com a Rússia, diz Merkel

AF Agência France presse

Berlim, Alemanha - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou nesta quinta-feira (24/6) que a União Europeia (UE) deve buscar um "contato direto" com a Rússia e seu presidente, Vladimir Putin, e "criar mecanismos" para responder em conjunto às "provocações" de Moscou.

"Não basta que o presidente americano converse com o presidente russo. Eu celebro isso, mas a União Europeia deve buscar formas de negociar com Moscou", disse a chanceler na Câmara Baixa do Parlamento, o Bundestag. "Temos que criar mecanismos para poder responder em conjunto e de forma unânime às provocações e ataques russos", insistiu.

Nesta quinta-feira, os líderes da UE conversarão sobre suas relações com a Rússia e sobre a maneira de dialogar com Putin, em uma reunião de cúpula em Bruxelas.

Após o encontro dos presidentes da Rússia e Estados Unidos na semana passada em Genebra, governantes europeus, incluindo Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron, consideram necessário organizar reuniões com Putin para abordar temas de interesse para a UE, segundo fontes europeias.

"Temos que definir uma agenda de interesses estratégicos comuns, por exemplo no âmbito da proteção do clima, mas também em temas como paz e segurança", disse Merkel, que citou como exemplos as situações na Síria ou Líbia.

As relações entre UE e Rússia estão em crise desde a anexação da Crimeia e o início do conflito na Ucrânia em 2014. A UE determinou sanções econômicas e a Rússia respondeu com represálias. Nenhum encontro foi organizado entre Putin e os líderes europeus, porque o presidente russo prefere as reuniões bilaterais com alguns dirigentes, com o desejo de dividir o bloco, segundo o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.