Modelo é a primeira candidata trans a participar do Miss EUA

Kataluna Enriquez, 27 anos, será a primeira mulher trans a participar do concurso de beleza Miss EUA. A modelo representará o estado de Nevada na competição, que está marcada para 29 de novembro de 2021.

Caso vença o concurso, a mulher de origem filipina pode ser a segunda transgênero a se juntar ao Miss Universo, depois da espanhola Angela Ponce.

Enriquez usou as redes sociais para comemorar o feito histórico. “Muito obrigado a todos que me apoiaram desde o primeiro dia. Minha comunidade, vocês estão sempre em meu coração. Minha vitória é nossa vitória. Acabamos de fazer história”, escreveu a modelo.



Ela recebeu o apoio de diversos membros da comunidade LGBTQIA+. Mela Habijan, vencedora do Miss Trans Global 2020, comentou: “Nossa irmã trans filipina, Kataluna Enriquez, fez história hoje! Ela venceu o Miss Nevada 2021.”

OUR TRANS PINAY SISTER, KATALUNA ENRIQUEZ, MADE HISTORY TODAY! SHE WON MISS NEVADA 2021. She will be the first trans woman to compete at the Miss USA Pageant! Yaaaaassss! Mabuhay ka, Sis Kataluna Enriquez! ?????????????‍???????‍?????????????? pic.twitter.com/HRt4b3w2tM

A ativista Krista Whitley compartilhou uma foto de Judy Bowenwiener, “que tem lutado pela igualdade trans desde 1960”, parabenizando Kataluna.



This is Judy Bowenwiener, who has been fighting for #trans equality since the 1960s and who was at #Stonewall congratulating #KatalunaEnriquez on her #MissNevadaUSA win. #TransIsBeautiful pic.twitter.com/cVJlAPYun4