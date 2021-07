Contágios por covid-19 aumentam na Europa após 10 semanas

AF Agência France-Presse

(crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

Copenhague, Dinamarca - Os casos de covid-19 aumentaram desde a semana passada na Europa, após 10 semanas consecutivas de retrocesso do número de contágios, anunciou nesta quinta-feira (1º/7) a Organização Mundial da Saúde (OMS), que fez um alerta sobre uma nova onda do vírus.

"Na semana passada, o número de casos subiu 10%, devido ao aumento dos contatos, as viagens e o fim das restrições sociais (...) Uma nova onda acontecerá na região, exceto se continuarmos disciplinados", afirmou Hans Kluge, diretor da OMS para a região, que inclui 53 países e territórios.

"As mudanças são parte de uma situação que evolui rapidamente, devido a uma nova variante preocupante, Delta, em uma região onde, apesar dos esforços consideráveis dos Estados membros, milhões de pessoas ainda não estão vacinadas", disse Kluge.

A variante Delta do coronavírus, especialmente contagiosa, representará 90% dos casos na União Europeia (UE) até o fim de agosto, previu na semana passada o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

A OMS Europa espera que a variante seja "dominante" até agosto no continente. A variante, detectada pela primeira vez na Índia, é entre 40% e 60% mais transmissível que a cepa Alfa, de acordo com cientistas. E as pesquisas mostram que apenas uma dose da vacina anticovid não é suficiente.

Em agosto, a região Europa da OMS "não estará totalmente vacinada (63% das pessoas da área ainda aguardam a primeira dose) e teremos poucas restrições em vigor, as viagens e reuniões aumentarão", advertiu a OMS.