Com 'baixo risco' de contágio, Itália suspende uso de máscara ao ar livre

Roma, Itália - A Itália se tornou, nesta segunda-feira (28/6), um país com "baixo risco" de contágio de coronavírus e suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre. A medida representa um marco para o primeiro país da Europa a ser duramente pela pandemia de covid-19, em fevereiro de 2020.

Com decreto que entrou em vigor nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde classificou pela primeira vez as 20 regiões da península como "brancas", ou seja, de baixo risco, de acordo com o sistema de classificação de cores adotado para avaliar o risco de contágio de covid-19.

O Comitê Técnico Científico (CTS) que assessora o governo considera que, com todas as regiões agora na zona branca estão reunidas as condições para superar a obrigatoriedade do uso de máscaras exteriores, salvo em contextos onde haja aglomeração, como mercados, feiras, ou filas.

Segundo dados oficiais, os contágios e as mortes por coronavírus caíram significativamente nas últimas semanas. No domingo, foram registrados 14 óbitos, um número bem menor na comparação com a média de 500 falecimentos em dezembro e janeiro passados.