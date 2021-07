Desabamento de prédio na Flórida: Brasiliense pede ajuda a Biden

RC Rodrigo Craveiro

(crédito: Arquivo pessoal)

Em visita a Surfside, cidade situada ao norte de Miami Beach (Flórida), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com familiares das vítimas do desabamento do Champlain Towers South, um prédio de 12 andares. A tragédia, ocorrida em 24 de junho passado, deixou 18 mortos e 145 desaparecidos, entre eles um menino brasileiro de 5 anos. O empresário brasiliense Erick De Moura, 40 anos, conversou com Biden e classificou o democrata como “supersimpático”. “Eu pedi a Biden para que não esqueça que a gente compreende a dor das famílias sofrendo a perda de seus entes queridos e o desespero por não saber se alguém está vivo sob os escombros. Mas, também, que se lembrasse das pessoas que sobreviveram. Essas pessoas precisam do suporte do governo e das autoridades para continuarem com suas vidas, interrompidas pelo desabamento”, contou ao Correio.

Erick também solicitou a Biden que designasse um assessor imediato para permanecer em contato direto com os sobreviventes. “Ele foi supersimpático com todos, passou de mesa a mesa e conversou com todos. Biden me disse que se simpatiza com a nossa dor e prometeu fazer tudo o que estiver ao alcance dele para nos ajudar”, disse o empresário, que morava no 10º andar e escapou do desabamento após a namorada, Fernanda, insistir que ele dormisse na casa dela, a 3km do Champlain Towers South. Ele trocou Brasília por Surfside em 2018.

Segundo Erick, a presença de Biden foi confortante. “A Casa Branca tem colocado todas as agências de assistência a desastres à disposição dos sobreviventes e das famílias”, disse. Um grupo de 10 sobreviventes brasileiros acionou o Consulado Geral do Brasil em Miami para liberar uma taxa de US$ 120 de confecção de novos passaportes. “O consulado aguarda a aprovação de Brasília.”

Biden não escondeu a emoção e chorou diante do Muro e Memorial da Esperança Surfside, uma cerca onde foram depositadas flores, fotos das vítimas e mensagens de familiares. Ele também se reuniu com socorristas. “O que estão fazendo agora é muito difícil”, afirmou o presidente às equipes de resgate. “Só quero agradecer a vocês. Obrigado, obrigado, obrigado.”