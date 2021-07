AF Agência France-Presse

(crédito: VATICAN MEDIA / AFP)

Cidade do Vaticano, Santa Sé - Operado do cólon no domingo (4/7), o papa Francisco está bem e ficará hospitalizado por cerca de uma semana, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (5/7).

O papa, de 84 anos, "encontra-se em boas condições gerais, está alerta e respira sem ajuda", informou o Vaticano, em um comunicado. "Deve permanecer hospitalizado por cerca de uma semana, salvo se houver complicações", completou a nota.