Autoridades afirmam que incêndio em área florestal no Chipre está sob controle

AF Agência France-Presse

(crédito: Iakovos Hatzistavrou / AFP)

O grande incêndio que afetou grandes áreas do maciço florestal de Troodos no Chipre e deixou quatro mortos está "totalmente sob controle", anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (5/7), 48 horas depois do início das chamas.



O incêndio foi o mais grave em décadas na ilha mediterrânea, informou o Departamento de Florestas do país.

As chamas foram observadas no sábado (3/7) à tarde na localidade de Arakapas, perto de Limassol (sul) e, com o forte calor e os ventos, se propagaram para oito municípios.

"As chamas estão totalmente sob controle, mas, com a magnitude do incêndio, vamos manter uma presença importante de bombeiros na região para evitar um eventual reinício do incêndio", afirmou o departamento.

Quatro trabalhadores egípcios morreram quando tentavam fugir da localidade de Odos.

Dezenas de casas e propriedades privadas ficaram destruídas.

A polícia prendeu um homem de 67 anos suspeito de ter provocado o incêndio de maneira involuntária perto de Arakapas.