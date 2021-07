Explosão em fábrica perto do aeroporto de Bangcoc deixa mortos e feridos

AF Agência France-Presse

Um bombeiro morreu e 29 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira (5/7) na explosão em uma fábrica de plástico perto do aeroporto internacional da capital tailandesa, Bangcoc - disseram as autoridades.

Uma densa coluna de fumaça preta subia da fábrica em chamas, podendo ser vista até mesmo do centro da capital, a 35 quilômetros de distância.

A explosão aconteceu de madrugada na empresa taiwanesa Ming Dih Chemical Co., situada na periferia de Bangcoc, perto do aeroporto Suvarnabhumi.

Segundo as autoridades, o acidente deixou um bombeiro morto, 29 pessoas feridas e 500 evacuados na região.

As autoridades pediram à população que se mantenha a um raio de 500 metros do local da explosão, afirmou o tenente-general Ampon Buarubporn.

"Não sabemos se ainda tem algo que possa explodir", afirmou.

Segundo ele, as autoridades ainda trabalham para controlar o fogo.

A causa da explosão ainda é desconhecida.

De acordo com as autoridades, a fábrica produzia poliestireno expandido e funcionava desde 1985. Quinze horas depois da explosão, o fogo ainda queimava dentro do estabelecimento. Dois helicópteros e vários veículos de bombeiros foram enviados ao local.

Membros do serviço de emergências dirigiam vans ao redor do bairro com mega-fones, para pedir aos moradores que abandonassem a área por questão de segurança.

Além do aeroporto, o distrito onde ocorreu o acidente possui 300 fábricas e várias áreas residenciais com até 240 comunidades.

O ministro da Indústria tailandês, Suriya Juangroongruangkit, afirmou ter mandado veículos para controlar a qualidade do ar e da poluição causada pelas chamas e pela fumaça.