Policial toca Taylor Swift em confusão para que vídeo não passe no Youtube

RN Ronayre Nunes

A plataforma é conhecida por ter uma das mais restritas políticas de direitos autorais entre outras redes sociais - (crédito: Reprodução/YouTube)

Durante um protesto na frente do Alameda County Courthouse (um tribunal estadual), no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no último dia 1º de julho, um policial norte-americano tocou uma música da artista Taylor Swift para que — como o próprio agente explica — as gravações feitas pelos protestantes da abordagem fossem derrubadas do YouTube por direitos autorais.



O protesto foi organizado pela APTP, uma associação que luta contra brutalidade policial no país, para acompanhar o depoimento de um policial chamado Jason Fletcher, acusado de matar Steven Taylor, um homem negro, dentro de um supermercado em 2020.

Durante o protesto, um policial se aproxima para tentar tirar um banner colocado no chão. O agente argumenta que o objeto antes estava na parede, e que deveria voltar para lá, já que no chão poderia levar outras pessoas a tropeçarem, mas um dos protestantes se nega a retirá-lo.

A discussão prossegue e então o policial tira o celular do bolso e começa a tocar a faixa Blank space, gravada em 2014 por Taylor Swift. Ao ser questionado sobre a razão de estar tocando a música, o policial responde: “Você pode gravar o quanto quiser. Eu só sei que não poderão postar no YouTube”.

A plataforma de vídeos é conhecida por ter uma das mais restritas políticas de direitos autorais entre outras redes sociais, e, por meio de um algoritmo, consegue excluir vídeos que tenham trechos musicais de outros artistas. O vídeo do policial tocando Taylor Swift, contudo, ainda está disponível na plataforma.