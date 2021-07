Após cirurgia no cólon, Papa começa a andar aos poucos

CB Correio Braziliense

Freira diante do Hospital Gemelli, onde Francisco está internado desde domingo - (crédito: Andreas Solaro/AFP)

Depois de uma cirurgia no cólon, à qual foi submetido no domingo, o papa Francisco tomou café da manhã, leu jornais e começou a caminhar aos poucos, informou o Vaticano. Francisco, 84 anos, “descansou bem durante a noite e, esta manhã, tomou seu café da manhã, leu alguns jornais e se levantou para caminhar”, relata a nota, acrescentando que os resultados dos exames feitos no sumo pontífice “são bons”.

O papa passou por uma “colectomia esquerda” (remoção de uma parte do cólon), explicou o Vaticano na segunda-feira, ao informar que a cirurgia estava programada para curar uma estenose diverticular sintomática do cólon. “Ele permanecerá internado (no Hospital Gemelli, em Roma) por uma semana, a menos que haja complicações”, disseram as mesmas fontes.

De acordo com a mídia italiana, os cirurgiões que operaram o papa no domingo fizeram uma laparoscopia. O procedimento permite trabalhar na região do abdome, graças a pequena incisão. A presença de cicatriz de uma operação anterior na mesma área obrigou os médicos a mudarem de técnica. Com isso, recorreu-se a uma cirurgia tradicional, mais invasiva e com período mais longo de recuperação.

Não foi necessário recorrer à colostomia, que consiste em abrir o cólon, artificialmente, para que as fezes sejam evacuadas em uma bolsa. O papa também não teve febre após a intervenção, segundo as mesmas fontes.

O pontífice suspendeu as audiências gerais das quartas-feiras durante o mês de julho e não tem encontros programados na agenda oficial até domingo, quando deverá aparecer na varanda do palácio pontifício — ou da janela do hospital — para a oração do Ângelus.