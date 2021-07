Haiti: 7 suspeitos de matar presidente têm mortes anunciadas; um é americano

RC Rodrigo Craveiro

Dois supostos mercenários que teriam executado Moïse são levados pela polícia à delegacia do bairro de Pétion-Ville, em Porto Príncipe - (crédito: Valerie Baeriswyl/AfP)

Aos gritos, a multidão seguiu uma viatura por uma das ruas de Porto Príncipe: “Eles queimaram o presidente, nós também os queimaremos”. Revoltados, os haitianos ameaçavam incendiar a camioneta da polícia que levava dois suspeitos de fuzilarem o presidente Jovenel Moïse, 53 anos, e de atentarem contra a vida da primeira-dama, Martine Moïse, 47, na madrugada de quarta-feira. Em 48 horas, a polícia do Haiti matou sete supostos assassinos de Moïse e prendeu seis. Civis capturaram dois deles e quase os lincharam. A detenção de residentes na Flórida aponta para conexões no exterior — o cidadão norte-americano James Solages, de Fort Lauderdale, e Joseph Vincent, haitiano-americano que vive em Miami.



“Já temos os autores físicos e estamos procurando os autores intelectuais” do assassinato, apontou o chefe da Polícia Nacional do Haiti, León Charles. A esposa de Jovenel está fora de perigo e em situação estável, depois de ser transferida de avião para Miami. O Conselho de Segurança da ONU discutiu a crise haitiana por uma hora, a portas fechadas, a pedido dos Estados Unidos e do México.



No dia seguinte ao magnicídio, uma disputa pelo poder envolvendo dois premiês agravou a crise e ameaçou a transição no país mais pobre das Américas. O Ministério Público do Haiti anunciou que, em 13 e 14 de julho, a Justiça vai interrogar os guardas presidenciais que faziam a segurança da residência oficial invadida pelo comando armado, no bairro de Pétion-Ville, na periferia de Porto Príncipe.



“A situação é muito delicada e pode desembocar numa guerra civil ou numa matança coletiva. Os dois cenários facilitariam a reocupação do Haiti pela comunidade internacional, que está no país desde 1984 e foi incapaz de resolver 1% da crise haitiana”, advertiu ao Correio Elinet Daniel Casimir, 48 anos, doutor em estudos latino-americanos e professor de análise política da Universidade do Estado do Haiti, em Porto Príncipe.



De acordo com ele, a “forte disputa” entre dois primeiros-ministros — Claude Joseph, renunciado, e Ariel Henry, apontado do Jovenel Moïse dois dias antes de sua morte — complica o processo de transição. Henry não chegou a tomar posse. “Se essa briga não acabar, haverá uma repercussão muito caótica sobre a estabilidade do país. Joseph não quer mudar de opinião, aceitar que não é mais premiê e deixar o poder para Henry. A primeira decisão que Joseph tomou, após a morte de Moïse, foi decretar estado de sítio, apesar de atribuição caber apenas ao presidente”, disse Elinet.

Ligações

Joseph culpou “mercenários estrangeiros” pelo assassinato e destacou que os autores do magnicídio falavam inglês e espanhol — os idiomas do Haiti são francês e crioulo. Ele disse à emissora BBC que Moïse “lutava contra alguns oligarcas no país”. “Não sabemos se há uma ligação entre esses oligarcas e os mercenários do exterior”, declarou.



Segundo Elinet Casimir, há sérias dúvidas de que os atores encontrarão uma saída viável e duradoura para impulsionar o Haiti rumo ao desenvolvimento. “Eu recomendaria a Claude, Henry e às demais autoridades que esqueçam os interesses pessoais e favoreçam o interesse coletivo nacional”, afirmou o analisa político. “O trauma do assassinato pesa muito para o meu povo. Muitos têm criticado Moïse no poder, mas não puderam chegar a um acordo que facilitasse ao povo haitiano respirar. Também não se pode ignorar a ingerência de EUA, França e Canadá, em primeiro plano, e de Brasil e República Dominicana, em segundo plano. Nossa crise é crônica.”



Também morador de Porto Príncipe, o ativista social Ralph Emmanuel François, 38, disse ao Correio que o corpo de Moïse foi encontrado com 12 tiros, o que configura uma execução. “Claude Joseph declarou estado de sítio, medida que limitaria a liberdade de movimento. No entanto, ele anunciou que o funcionalismo pública retornará aos trabalhos amanhã (hoje)”, comentou. “A situação envolve total confusão. Como os haitianos podem se sentir seguros se o presidente foi assassinado dentro de sua própria residência?”, questionou. A organização não governamental haitiana Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (RNDDH) estima que, desde 2018, o país foi palco de 12 massacres, com 418 pessoas assassinadas e 129 desaparecidas.



Em 2019, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah) — extinta força de paz da ONU liderada pelo Brasil — informou a existência de 162 gangues cobrindo 50% da área metropolitana de Porto Príncipe. Cerca de 10 mil pessoas foram deslocadas internamente por causa da criminalidade.



François vê uma crise política, estrutral e institucional. “Não há instituições independentes. O país não está administrado. A propridade deveria envolver a segurança, a serenidade e a estabilidade. Os funcionários devem compartilhar responsabilidades claras sobre um roteiro para o governo do Haiti”, defendeu.

» Palavra de especialista

Vergonha para a nação

» Elinet Daniel Casimir (Doutor em estudos latino-americanos e professor de análise política da Faculdade de Ciências Políticas e Relações Internacionais da Universidade do Estado do Haiti, em Porto Príncipe)

“Durante os 217 anos de independência do Haiti como o primeiro Estado negro livre e foco da liberdade, observamos uma série de mortes trágicas de presidentes. A primeira delas foi o assassinato do pai da pátria haitiana, Jean-Jacques Dessalines, em 1986. É preciso perguntarmos qual a influência dos atores politicos nacionais e internacionais no assassinato de Jovenel Moïse. Há algo muito importante na vida política haitiana: quase todas as instituições não funcionam. Não existe um presidente dotado de poderes, nem um líder da Corte Constitucional, nem um Parlamento.



O assassinato de Moïse é uma vergonha para toda a população haitiana. O mundo inteiro pergunta como é possível chegar tão facilmente à casa do presidente e matá-lo. O crime surtirá um impacto considerável sobre a democracia haitiana, sobre a cultura política do país e sobre todo o povo. Ninguém sabe o que vai ocorrer. Vivemos em um Estado débil. O que mais me preocupa é a impotência dos atores políticos de se reunirem para decidirem o futuro do país, para encontrarem um consenso, costurarem um acordo nacional.



A situação é muito delicada, na medida em que não existe uma autoridade efetiva, capaz de tomar decisões corretas e legítimas em prol do povo. Por outro lado, vemos grupos armados por toda a parte, sobretudo em Porto Príncipe. A polícia parece muito débil frente a esse cenário.”