Índia detecta novo caso de zika vírus no sul do país, anunciou uma ministra

AF Agência France-Presse

(crédito: LUIS ROBAYO/AFP)

As autoridades de Kerala, no sul da Índia, lançaram um alerta em todo o estado devido à descoberta de um caso do zika vírus, anunciou uma ministra.

A ministra da Saúde de Kerala anunciou que uma mulher grávida, de 24 anos, foi diagnosticada como portadora da doença, da qual o mosquito Aedes Aegypti é o principal vetor de transmissão.

Ela acrescentou que estava sendo tratada em um hospital de Thiruvananthapuram, na capital do Estado.

Ao menos outras 13 pessoas são suspeitas de estarem infectadas, mas os resultados de suas análises ainda não foram divulgados.

Não existem vacinas ou tratamentos contra o vírus zika, que é transmitido pelo mosquito ou durante relações sexuais.

Benigno na maioria das pessoas, pode gerar o que a OMS chama agora de "síndrome congênita da infecção pelo vírus zika", que reúne complicações neurológicas e graves anomalias do desenvolvimento cerebral.

Em raras ocasiões, a contaminação de mulheres grávidas com o zika pode gerar o nascimento de bebês com microcefalia.

As autoridades informaram que a mulher infectada com o vírus começou a apresentar sintomas como febre e dor de cabeça antes de ser internada em um hospital, onde deu à luz na quarta-feira (7/7).

A mulher não havia viajado recentemente e sua mãe apresentou recentemente sintomas similares.

Equipes de saúde foram enviadas para as áreas afetadas.

A Índia protagonizou epidemias de zika vírus em 2017 e 2018. Foram registradas várias centenas de casos nos estados de Gujarat e Rajasthan (oeste) e Madhya Pradesh (centro).

Além disso, Kerala também enfrenta atualmente um surto de casos de coronavírus. Nesta sexta, o estado registrou 13.000 novos casos em 24 horas, o que o torna o estado mais afetado do país.