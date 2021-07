Covid-19: Mariana Ximenes, Íris Stefanelli e Edson Celulari são vacinados

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Mariana Ximenes, Íris Stefanelli e Edson Celulari entraram na lista dos que receberam a vacina contra covid-19. Nas redes sociais, eles comemoraram o momento da imunização, além de incentivarem que outras pessoas também se vacinem quando chegar o momento.

A atriz Mariana Ximenes celebrou, mas também lamentou as perdas para a doença: "Hoje foi dia de tomar uma dose de esperança: esperança de imunização, esperança de valorização da educação e da ciência, de mais solidariedade, menos preconceito, esperança de dias melhores!"

"Tomei a primeira dose da vacina contra a covid-19 completamente emocionada, pensando nos amigos que se foram, nas mais de 500 mil vítimas dessa doença, muitos que ainda poderiam estar conosco com menos negação e mais compaixão. Tomar a vacina é ainda um primeiro passo e, por isso mesmo, precisamos continuar nos protegendo e protegendo o próximo. Quando chegar a sua hora, vacine-se também", completou a atriz.

O ator Edson Celulari se mostrou mais tranquilo e aliviado ao receber a segunda dose da vacina contra covid-19: "Hoje tomei a segunda dose da vacina e quero agradecer a todos os profissionais de saúde, vocês são incríveis! Lembrando que, mesmo vacinados, precisamos continuar com todos os cuidados, por nós e por quem amamos".

Após perrengues confinada no reality de sobrevivência No limite, Íris Stefanelli, sétima eliminada do programa, compartilhou o momento: “Pronto, mamãe, seu pedido foi uma ordem. Me chama daqui a três meses”, brincou ela na legenda do post.