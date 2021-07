7 vidas? Após queda de prédio em Miami, gato morador do 9º andar é encontrado

Após a tragédia envolvendo o desabamento de um condomínio residencial em Miami, nos Estados Unidos, um pequeno alívio aplacou o sofrimento de uma família que morava no 9º andar da Champlain Towers South. O gato Binx foi encontrado com vida na última sexta-feira (9/7) nos arredores dos escombros. O animal já foi entregue de volta à família.



Quem deu a notícia do resgate de Binx foi a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Lavine Cava, em entrevista coletiva ainda na sexta. Ela contou que o animal foi encontrado por um voluntário que ajudava nas buscas por vítimas do desabamento. Binx foi reconhecido, levado para um abrigo e depois devolvido.

Binx the cat, who had lived on the ninth floor of the Florida condo building that collapsed, has been found safe and returned to its family. https://t.co/HeUPE5n8S1 pic.twitter.com/aP0cv6oWO9