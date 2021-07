Dezoito pessoas do avião desaparecido na Sibéria são encontradas vivas

AF Agência France-Presse

(crédito: JOHN THYS/AFP)

As equipes de resgate encontraram com vida as 18 pessoas a bordo de um AN-28. O avião desapareceu horas antes dos radares na Sibéria e foi localizado após um pouso de emergência, anunciou nesta sexta-feira (16/7) a agência russa de aviação.

"Os 15 passageiros e três tripulantes foram encontrados. Todas as pessoas que estavam a bordo estão vivas", disse Rosaviatsia em um comunicado enviado à AFP, destacando que os sobreviventes foram transportados para a cidade de Tomsk.

O avião Antonov AN-28 desapareceu dos radares, na parte ocidental da Sibéria. A companhia aérea regional siberiana Light Aviation deveria pousar na capital regional, Tomsk, mas foi necessário uma baliza de emergência da aeronave.

No início deste mês, um avião AN-26 caiu na península russa de Kamchatka, no extremo-oriental do país. As cerca de 20 pessoas a bordo morreram.

As aeronaves Antonov foram fabricadas durante a era soviética e, ainda hoje, são usadas para transporte civil e militar nos países que integravam a antiga União Soviética. Nos últimos anos, estiveram envolvidos em vários acidentes.