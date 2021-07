Abertura das olimpíadas terá presença do imperador do Japão

AF Agência France-Presse

(crédito: Koji Sasahara / POOL / AFP)

A Agência da Casa Imperial divulgou nesta terça-feira (20/7) que o imperador do Japão, Naruhito, participará da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio na próxima sexta-feira (23/7), quando, no papel de presidente honorário dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2020, deve declarar oficialmente a abertura do evento.

No entanto, apesar da presença confirmada do imperador, ao ser perguntado sobre a sua participação, um chefe da Agência não confirmou à AFP se Naruhito irá participar de fato.

A expectativa pela participação do imperador como além de um espectador se deve, também, ao fato de seu pai, Akihito, ter declarado abertos os Jogos de Inverno de Nagano, em 1998, e de seu avô, Hirohito, ter feito o mesmo nos Jogos de Verão de Tóquio, em 1964, e nos Jogos de Inverno de Sapporo, em 1972.

Naruhito, porém, não estará acompanhado da imperatriz Masako. Ele estará ao lado de algumas centenas de personalidades japonesas e estrangeiras, uma vez que a cerimônia, assim como quase todas as competições nos Jogos de Tóquio, acontecerá sem a participação do público.

O imperador do Japão não tem poder político, mas é figura simbólica para o país. Assim, um dia antes da abertura oficia das Olimpíadas, Naruhito deve receber altos funcionários do Comitê Olímpico Internacional (COI), incluindo o presidente Thomas Bach, no Palácio Imperial na quinta-feira (22/7).

No dia seguinte, antes da cerimônia de abertura, líderes estrangeiros terão um encontro com o imperador. As informações são da rede de televisão pública japonesa, NHK.

No fim de junho, com a aproximação das Olimpíadas, o chefe da Agência da Casa Imperial, Yasuhiko Nishimura, disse à imprensa que Naruhito estava muito preocupado com o aumento dos casos de covid-19, temor compartilhado com grande parte da população japonesa. Mais tarde, o governo japonês minimizou a declaração, estimando que Nishimura apenas expressou seus próprios sentimentos.

Por causa da impopularidade dos Jogos de Tóquio para parcela significativa dos japoneses, segundo mostram pesquisas, a gigante automobilística Toyota, uma das grandes patrocinadoras do movimento olímpico, anunciou na segunda-feira (19/7) que seus executivos não comparecerão à cerimônia de abertura. Segundo a imprensa local, outros líderes de patrocinadores japoneses, como a Panasonic ou a gigante das telecomunicações NTT, também evitarão a cerimônia com um gesto semelhante.