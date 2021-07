Centenas de pessoas se reúnem em Tóquio para sentir o clima olímpico

AF Agência France-Presse

(crédito: Behrouz MEHRI / AFP)

Centenas de pessoas se reuniram nas proximidades do Estádio Olímpico de Tóquio horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos de 2020 nesta sexta-feira (23/7), na esperança de ver detalhes da abertura e absorver o espírito olímpico, apesar das rígidas restrições sanitárias que impediram a presença do público nas arquibancadas.

Apenas algumas centenas de líderes e representantes foram autorizados a testemunhar a cerimônia de dentro do estádio, então, os fãs do movimento olímpico deverão se contentar com "assistir" ao evento do lado de fora.

"Estamos aqui pelo clima, pela iluminação e pelos fogos de artifício", disse Mako Fukuhara à AFP do lado de fora da arena.

"Esperamos ver a cerimônia de abertura, ou, pelo menos, o clima da cerimônia", acrescentou.

"Até agora, nada fazia a gente sentir os Jogos, mas, agora que estamos no estádio, dá para notar o clima olímpico", disse ele.

Perto dali, uma multidão se aglomerou em torno do Museu Olímpico, próximo ao estádio reformado, e uma grande fila se formou para tirar fotos ao lado dos anéis olímpicos.

Nos últimos meses, as pesquisas revelaram que a maioria dos japoneses se opõe à realização dos Jogos, principalmente no momento atual, com o maior número diário de pessoas infectadas pela covid-19 na capital japonesa desde o fim do inverno no país.

A relutância parece desaparecer aos poucos, porém, à medida que os atletas foram chegando ao arquipélago, e milhares de pessoas se deslocaram pela capital para assistir a uma manifestação da Força Aérea japonesa.

Do lado de fora da estação ferroviária de Sendagaya, bem perto do estádio, um pequeno grupo de pessoas fez um protesto contra o evento, enquanto outras usaram megafones para expressar seu apoio.

"Estou feliz com o início dos Jogos. É um orgulho para mim, como japonesa", disse uma mulher que preferiu não se identificar.

Aiko Hirota chegou seis horas antes do início da cerimônia para absorver o clima. "Embora não haja espectadores, o ambiente é muito impressionante", reconheceu.

"Espero que, apesar de os Jogos serem disputados com os portões fechados, os atletas sintam que há muitas pessoas que os apoiam", acrescentou.

"Estou esperando há um ano"



Outros vieram de longe para viver a experiência, como Cho Kouko, um chinês que viajou até a capital, procedente de Osaka, no oeste do Japão: "Estou aqui para apoiar os atletas da China... Quero acenar para eles, quando passarem".

Han Yi-ting, uma taiwanesa nascida em Tóquio, espera encontrar um bom lugar para assistir aos fogos de artifício que iluminarão o céu da capital em várias ocasiões durante o período de três horas e meia de duração da abertura destes que já foram batizados como "os Jogos da Pandemia".

"Estou esperando por isso há um ano, estou ansiosa para isso. Foi uma pena eles terem sido adiados por um ano, mas o clima agora está ótimo", comentou ela.

Embora os 68 mil lugares do Estádio Olímpico estejam vazios, a cerimônia contará com a presença, reduzida, de algumas personalidades. Entre elas, o imperador japonês, Naruhito, e a primeira-dama americana, Jill Biden.

O presidente francês, Emmanuel Macron, será o único líder do G7 presente em Tóquio, também como o maior representante da próxima sede das Olimpíadas, Paris-2024.

Eles vão assistir ao desfile dos atletas das 206 delegações presentes em Tóquio-2020 e ao tradicional acendimento da pira, marcando o início oficial da 32ª edição dos Jogos Olímpicos da era moderna.