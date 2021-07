Filas marcam o 1° dia de vacinação para pessoas a partir de 37 anos no DF

RM Rafaela Martins

(crédito: Vicente Nunes/ CB)

A partir das 8h desta sexta-feira (23/7), pessoas com 37 anos ou mais podem se imunizar contra a covid-19, no Distrito Federal. Sem necessidade de agendamento, o público-alvo acordou cedo, ou nem dormiu, para procurar um dos 100 pontos de vacinação que vão funcionar até domingo (25/7). Em busca da vacina, algumas pessoas chegaram aos postos ainda na noite de quinta-feira (22/7). Por volta das 5h, regiões como Taguatinga, Asa Norte, Asa Sul e Águas Claras, estavam com filas enormes.



A aplicação começou às 8h para pedestres, e às 9h no modelo drive-thru. Para receber a primeira ou a segunda dose, basta apresentar documento de identidade com foto. Quem estiver na data de tomar o reforço deve se dirigir ao mesmo local onde recebeu atendimento anteriormente. No entanto, atenção: cada posto prestará um tipo específico de serviço neste fim de semana (Confira aqui).

Fim de semana

No fim de semana, a vacinação ocorrerá das 9h às 17h. A indicação da Secretaria de Saúde (SES-DF) é de que as pessoas procurem os postos mais próximos de casa. Para organizar o atendimento e garantir a solução de eventuais problemas, a pasta convocou 500 profissionais para trabalhar exclusivamente nos postos de vacinação. Além deles, 50 pessoas em 23 carros atuarão na parte de logística e distribuição das doses, inclusive se houver necessidade de reposição.



Após o mutirão, os brasilienses continuarão a se imunizar sem agendamento no DF. Porém, as vacinas ficarão disponíveis em 54 pontos — os mesmos que recebiam a população até quinta-feira (22/7). A ampliação da campanha ocorreu após a chegada de 92 mil doses, e as mudanças no atendimento decorreram de problemas no site da SES-DF. Na semana passada, o portal passou mais de cinco horas fora do ar, o que atrasou a marcação. Desta sexta-feira (23/7) a domingo (25/7), a pasta espera aplicar imunizantes em 100 mil pessoas.