Estrela do TikTok morre após ser baleado em ataque na Califórnia

AF Agencia France Presse

(crédito: Instagram/ Reprodução )

Um astro do TikTok, Anthony Barajas, morreu após ser baleado em um cinema na Califórnia, no que as autoridades descreveram como um ataque "aleatório e não provocado".



Barajas, de 19 anos, que possuía um milhão de seguidores na rede social, morreu no sábado (31) depois de vários dias hospitalizado após o ataque, que também matou sua amiga Rylee Goodrich, outra popular tiktoker de 18 anos, disse a polícia de Corona, o condado ao sul da Califórnia onde ocorreram os fatos.

Os dois foram baleados em um cinema que exibia o filme "The Forever Purge" (Uma noite de crime em português), sobre um governo totalitário que permite que qualquer crime seja cometido por uma noite, incluindo assassinato.

Os funcionários do cinema encontraram os dois com tiros na cabeça no fim do filme, ao qual poucas pessoas assistiram.

Goodrich morreu no local e Barajas foi levado com urgência para um hospital.

"Segundo a evidência levada ao nosso escritório, este parece ser um ataque aleatório e não provocado", disseram os promotores locais em nota na sexta-feira.

Joseph Jiménez, de 20 anos, foi acusado pelo tiroteio. Agindo com base em pistas fornecidas pelas testemunhas, a polícia o prendeu em sua casa no dia seguinte ao ataque.