Talibãs conquistam sexta capital provincial no Afeganistão

AF Agence France-Presse

(crédito: Asghar ACHAKZAI / AFP)

Mazar-e Sharif, Afeganistão - Os talibãs assumiram o controle nesta segunda-feira (9/8) de Aibak, na região norte do Afeganistão, a sexta capital provincial a cair em suas mãos em apenas quatro dias, informou uma fonte do governo local.

"Os talibãs capturaram a cidade de Aibak e a controlam por completo", declarou à AFP Sefatullah Samangani, vice-governador da província de Samangan, da qual Aibak é a capital. "Durante a noite passada, um antigo senador se rendeu aos talibãs e, nesta segunda-feira, pessoas notáveis pediram ao governador que retire suas forças da cidade para que não seja impactada por combates, o que ele aceitou", afirmou Samangani.

Com Aibak, os insurgentes já dominam seis capitais de província do Afeganistão em uma ofensiva que o exército, que prometeu defender a qualquer custo as cidades do país, parece incapaz de contra-atacar.

Desde maio, aproveitando a fase final da retirada das tropas estrangeiras que deve ser concluída até o fim do mês, os talibãs assumiram o controle de amplas zonas rurais do país. Agora eles miram as grandes cidades.

Desde sexta-feira (6/8), os insurgentes tomaram o controle de seis capitais provinciais, incluindo a estratégica Kunduz (norte), de 300.000 habitantes, ponto crucial entre Cabul e o Tadjiquistão.