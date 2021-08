Dissidente soviético Sergei Kovaliov morre aos 91 anos

AF Agência France-Presse

(crédito: Yuri KADOBNOV / AFP)

Sergei Kovaliov, um dos defensores dos direitos humanos mais conhecidos da Rússia e figura dissidente da era soviética, morreu aos 91 anos, anunciou a família nesta segunda-feira (9/8).

Vencedor em 2009 do Prêmio Sakharov do Parlamento Europeu, Kovaliov foi um dos líderes do movimento pró-democracia na URSS e passou sete anos em campos de trabalho nas décadas de 1970 e 1980 por "atividades antissoviéticas".

Depois da dissolução da União Soviética, ele foi um dos principais críticos da primeira guerra de Moscou na Chechênia e do crescente autoritarismo do sistema estabelecido pelo presidente Vladimir Putin a partir da década de 2000.

Biólogo de formação, primeiro emissário para os direitos humanos do presidente russo Boris Yeltsin e um dos autores da Constituição russa, também foi deputado.

Seu filho, Ivan Kovaliov, informou no Facebook que o pai faleceu "enquanto dormia" nesta segunda-feira (9/8).

A organização russa de defesa dos direitos humanos Memorial, da qual Kovaliov foi presidente, elogiou um homem que "sempre lutou (...) pelos direitos humanos, contra a guerra da Chechênia, contra a violência e a mentira".

"A falta de Sergei Adamovich será sentida em todos os aspectos: como amigo querido de longa data, companheiro destemido, intelectual e conselheiro, fiel à ideia dos direitos humanos sempre e em tudo, na guerra e na vida civil, na política e na vida cotidiana", acrescentou a Memorial.