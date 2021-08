Chanceler israelense inicia histórica visita ao Marrocos

AF Agência France-Presse

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, desembarcou no Marrocos nesta quarta-feira (11/8), em sua primeira visita oficial ao país, sete meses depois da normalização das relações entre Rabat e o Estado hebreu - informou seu gabinete no Twitter.

Lapid se reúne hoje com o chanceler marroquino, Nasser Bourita, e, na quinta-feira (12/8), inaugura uma representação diplomática israelense em Rabat.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, durante sua viagem de dois dias ao país, Lapid também deve visitar a sinagoga Beth-El, em Casablanca.

Depois de Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão, o Marrocos foi o quarto país árabe a anunciar, em 2020, a normalização de suas relações com Israel, após mediação do governo americano. Em troca, ganhou o reconhecimento, por parte dos Estados Unidos, de sua "soberania" sobre a ex-colônia espanhola do Saara Ocidental.

A comunidade judaica do Marrocos é a maior do Norte da África (cerca de 3.000 pessoas). Os quase 700.000 israelenses de ascendência marroquina mantiveram laços muito fortes com seu país de origem.

A causa palestina mobiliza, no entanto, a sociedade civil no Marrocos, e alguns partidos islâmicos e de extrema esquerda continuam a se opor à normalização das relações entre seu país e o Estado judeu.

Esta primeira visita oficial acontece pouco mais de duas semanas após o lançamento de voos comerciais diretos entre Israel e Marrocos.

Em junho, Lapid esteve nos Emirados Árabes Unidos, onde inaugurou uma embaixada israelense em Abu Dhabi.